Oloha Trio

Oloha is een stevige, kunstzinnige schaal. Het ledlampje is een los element dat met een magneetje in de schaal klikt. Je kunt het lampje dus uit de schaal halen om weer op te laden met het meegeleverde USB-C kabeltje. Met de knop kun je het lampje dimmen van schemerstand tot lekker fel. Oloha is verkrijgbaar in drie formaten, van grote verschijning tot klein sfeerlichtje.